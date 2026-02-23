Назначение субсидии для пенсионеров в Харьковской области производится с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год.

Субсидия на твердое топливо или сжиженный газ в Харьковской области доступна для пенсионеров без централизованного отопления, газового или электрического обогрева

Детали раскрыли в ПФУ.

Помощь назначают раз в год – после личного обращения граждан.

Право на получение такой жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся на территории страны.

Назначение производят с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год. Размер помощи определят индивидуально, однако минимальная норма твердого топлива – 2 тонны в год.

По информации Пенсионного фонда Украины, подать заявление на назначение субсидии можно как лично, так и онлайн-формате.

Обратиться в автономном режиме разрешено к:

сервисного центра ПФУ;

сельского, поселкового или городского совета;

Центра предоставления административных услуг (ЦНАП).

Также доступна дистанционная подача документов через:

веб-портал электронных услуг ПФУ;

официальный сайт Министерства социальной политики;

портал «Дия».

Важно: домохозяйство может одновременно получать субсидию для пенсионеров в Харьковской области на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности, электроэнергии, газа для приготовления пищи, водоснабжения, водоотведения, вывоза бытовых отходов и других услуг.

Кроме того, для оформления помощи необходимо подготовить соответствующий пакет документов, а именно:

заявление и декларацию установленного образца;

договор найма (аренды) жилья - при наличии;

копию договора о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги - если таковой заключен;

справку о доходах – в случае, если в декларации указаны доходы, сведения о которых отсутствуют в базах Государственной налоговой службы или Пенсионного фонда Украины.

