Субсидия на твердое топливо или сжиженный газ в Харьковской области доступна для пенсионеров без централизованного отопления, газового или электрического обогрева, пишет Politeka.net
Детали раскрыли в ПФУ.
Помощь назначают раз в год – после личного обращения граждан.
Право на получение такой жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся на территории страны.
Назначение производят с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год. Размер помощи определят индивидуально, однако минимальная норма твердого топлива – 2 тонны в год.
По информации Пенсионного фонда Украины, подать заявление на назначение субсидии можно как лично, так и онлайн-формате.
Обратиться в автономном режиме разрешено к:
- сервисного центра ПФУ;
- сельского, поселкового или городского совета;
- Центра предоставления административных услуг (ЦНАП).
- Также доступна дистанционная подача документов через:
- веб-портал электронных услуг ПФУ;
- официальный сайт Министерства социальной политики;
- портал «Дия».
Важно: домохозяйство может одновременно получать субсидию для пенсионеров в Харьковской области на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности, электроэнергии, газа для приготовления пищи, водоснабжения, водоотведения, вывоза бытовых отходов и других услуг.
Кроме того, для оформления помощи необходимо подготовить соответствующий пакет документов, а именно:
- заявление и декларацию установленного образца;
- договор найма (аренды) жилья - при наличии;
- копию договора о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги - если таковой заключен;
- справку о доходах – в случае, если в декларации указаны доходы, сведения о которых отсутствуют в базах Государственной налоговой службы или Пенсионного фонда Украины.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому предусмотрена надбавка.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что предлагают благотворители.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: чего следует ждать украинцам.