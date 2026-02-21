Дефицит продуктов в Харькове в ближайшие месяцы может повлиять на цены и доступность зерновых.

Дефицит продуктов в Харькове может усугубиться из-за задержек уборки кукурузы на севере и востоке страны, сообщает Politeka.

По данным USDA, более 2 млн тонн зерновой до сих пор остаются в поле, и жатва может продолжаться до марта.

Агрохолдинги сообщают, что погодные условия и сильные дожди осенью значительно замедлили уборку. В компании АГРОТРЕЙД в Сумской области осталось около 910 га кукурузы, которая зашла в зиму вместе с частью сои. Влажность зерна превышает 30%, а снежный покров достигает 40 см.

Главный агроном компании Геннадий Малый отмечает, что, лежа в поле, кукуруза сохранилась в относительно хорошем состоянии, но сбор в зимних условиях усложняет техника. Технологические потери оценивают в 3% урожая, а затраты на сушку достигают 3568 грн/га.

У TG Agro в Киевской области ситуация похожая: около 900 га кукурузы осталось в поле из-за затяжных дождей и ограниченных мощностей зерносушилки. Влажность зерна в началах сейчас около 20%, но снег затрудняет доступ техники, и точные сроки завершения сбора неизвестны.

Директор TG Agro Сергей Войнелович добавляет, что часть зерна может быть повреждена до 10–15%, а риск развития болезней и микотоксинов сохраняется, особенно если температура держится около 0–2°C.

Собранное весной 2026 года зерно будут продавать вместе с осенним, но с дисконтом из-за повреждений. Из-за меньшего вала кукурузы на экспорт и проблемы с логистикой трейдеры могут планировать закупки более избирательно.

Как результат, аграрии уже готовятся к следующему сезону, оставляя те же площади под кукурузу и отыскивая гибриды, которые лучше переносят зимовку, чтобы минимизировать риски повторения нынешних проблем.

Дефицит продуктов в Харькове в ближайшие месяцы может влиять на цены и доступность зерновых, поэтому эксперты рекомендуют следить за новостями аграрных компаний и прогнозами рынка.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.