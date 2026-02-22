Принять участие в программе денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области на покрытие расходов на аренду могут уязвимые группы граждан.

Украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, смогут получить денежную помощь на аренду жилья для ВПЛ в Полтавской области, пишет Politeka.net.

Приобщиться к проекту поддержки от Каритас "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" могут уязвимые категории граждан, говорится в сообщении организации.

Реализует проект помощи тем, кто переехал из опасных мест в Полтавскую область, благотворительный фонд "Каритас Полтава", оказывающий разноплановую соцпомощь населению, попавшему в трудные жизненные ситуации.

Принять участие в программе денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области на покрытие расходов на аренду могут уязвимые группы граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с переездом в общину в течение последних 30 дней. Речь идет о:

Людей с инвалидностью;

Лиц с тяжелыми болезнями;

Одиноких граждан в возрасте от 55 лет;

Домохозяйства, состоящие из пожилых людей;

Одиноких матерей/родителей/опекунов несовершеннолетних детей;

Многодетные семьи, где от трех несовершеннолетних детей;

Беременных женщин/матерей с детьми младше трех лет.

Одним из ключевых условий участия в программе является отсутствие аналогичной финансовой помощи других благотворительных организаций или фондов. Кроме того, среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи не должен превышать 6318 гривен.

При соответствии установленным требованиям для регистрации необходимо подготовить пакет документов, а именно:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

справку внутренне перемещенного лица (выданную не позднее 30 дней назад);

реквизиты банковского счета в формате IBAN;

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории;

справки формы ОК-5 или ОК-7.

