Подорожчання продуктів в Одеській області на початку 2026 року стало помітним для споживачів, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів в Одеській області на початку 2026 року зафіксували дані з офіційного сайту Мінфіну, які свідчать про зростання вартості окремих товарів, повідомляє Politeka.

За інформацією Мінфіну, подорожчання продуктів в Одеській області стало ще більш видимим для місцевих мешканців. Одним із продуктів, на які звернули увагу аналітики, стала консервована кукурудза Верес у банці 340 гр.

Станом на 26.01.2026 середня ціна цього продукту становила 59,42 грн. У грудні 2025 року середньомісячна вартість кукурудзи Верес складала 54,09 грн, що свідчить про зростання більш ніж на 5 гривень за місяць.

У магазинах ціна відрізняється залежно від мережі. В Auchan кукурудзу продають по 54,50 грн, у Novus вона коштує 56,99 грн, у Metro цінник становить 57,77 грн, тоді як у Megamarket зафіксували найвищу вартість на рівні 68,40 грн за банку.

Значні суми покупці залишають і за мʼясні вироби. Буженина Ятрань у січні 2026 року в середньому коштує 719,70 грн за 1 кг. Для порівняння, у грудні 2025 року середньомісячна ціна на цей продукт становила 694,88 грн.

У роздрібних мережах ціни наразі різняться. В Auchan буженину продають по 668,20 грн за кілограм, у Megamarket вона коштує 635,40 грн, у Novus цінник становить 749,00 грн.

Подорожчання продуктів в Одеській області помітне й у сегменті молочної продукції. Сир твердий Комо традиційний 50 відсотків жирності у січні 2026 року має середню ціну 566,67 грн за 1 кг.

У грудні 2025 року середньомісячний показник становив 527,00 грн. Наразі у магазинах Auchan цей сир віддають по 519,00 грн, у Megamarket цінник складає 582,00 грн, а в Novus він сягнув 599,00 грн за кілограм.

