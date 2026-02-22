Специалисты отмечают, что субсидии для пенсионеров в Полтавской области помогают снизить затраты на отопление.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области в 2026 году предусматривают поддержку гражданам, которые обогревают жилье твердым топливом или сжиженным газом без централизованного отопления, сообщает Politeka.net.

Жилищная субсидия на приобретение печного топлива предоставляется раз в год после личного обращения. Одновременно можно получить пособие по оплате коммунальных услуг — электроэнергии, газа для приготовления пищи, водоснабжения и вывоза мусора — с месяца подачи заявления до конца календарного года.

Размер выплат рассчитывается индивидуально, учитывая совокупный доход семьи за предыдущий год. Минимальная норма жесткого топлива составляет две тонны в год.

Получить субсидию могут украинцы, иностранцы и лица без гражданства, легально проживающие в стране. Помощь назначают для домохозяйств без централизованного отопления или не использующих газ или электричество для обогрева.

Обращаться можно:

лично - в сервисный центр Пенсионного фонда, местный сельский, поселковый или городской совет, ЦНАП;

онлайн – через вебпортал ПФУ, сайт Минсоцполитики или портал «Дія».

Для оформления необходимо предоставить: заявление и декларацию установленного образца, договор аренды (при наличии), копию договора реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (если есть) и справку о доходах, если информация отсутствует в налоговом или Пенсионном фонде.

Специалисты отмечают, что субсидии для пенсионеров в Полтавской области помогают снизить затраты на отопление и обеспечить стабильный доступ к топливу в течение холодного сезона.

