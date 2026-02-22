Денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области будут назначать еще на шесть месяцев определенной части украинцев.

Внутри перемещенным лицам обновили условия предоставления денежной помощи для ВПЛ на проживание в Харьковской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

В Пенсионном фонде сообщили, что в 2026 году в государстве пересмотрен ряд социальных стандартов. В частности, обновлен размер прожиточного минимума. Для лиц, потерявших трудоспособность, он установлен на уровне 2595 гривен в месяц. Именно этот показатель используется как базовый при расчете многих социальных выплат и поддержки.

Изменения повлияли и на порядок оказания поддержки на проживание для внутренне перемещенных лиц. Теперь продолжение выплат будет осуществляться с учетом обновленных критериев дохода.

В частности, денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области будут назначаться еще на шесть месяцев, если среднемесячный совокупный доход в расчете на одного члена семьи не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Таким образом, предельный уровень дохода, дающий право на получение помощи ВПЛ, сейчас составляет 10 380 гривен на одного человека (2 595 грн × 4). Если этот показатель превышен, выплаты на следующий период не продолжаются.

Обновление социальных стандартов призвано привести размеры пособий в соответствие с экономическими условиями и обеспечить более адресную поддержку тем семьям переселенцев, которые в ней действительно нуждаются.

В ПФУ отмечают, что если раньше ВПЛ или их семьи не смогли оформить помощь, поскольку предельный доход был выше допустимого уровня, то сейчас они могут повторно подавать заявки на назначение выплат.

