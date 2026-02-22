Именно так реализуется бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области доступно в нескольких общинах региона для людей, потерявших дом из-за войны, сообщает Politeka.

В селе Потоки Жмеринского района предлагается дом на пять мест. Дом построен в 1987 году, имеет четыре комнаты, веранду, две летние кухни, хозяйственные постройки и погреб. Во дворе колодец, отопление печное, газ и централизованное водоснабжение отсутствуют. Есть огород и плодовые деревья. Владельцы ищут опрятных жителей без вредных привычек, готовых ухаживать за хозяйством.

В Виннице на улице Леси Украинки также доступно два места в доме для женщин с детьми. Проживание возможно на разные сроки, заселение открыто с 20 декабря.

Тем, кто планирует переезд, рекомендуют сначала определить критерии: безопасность, работа, медицинская инфраструктура, учебные заведения. Актуальную информацию о размещении публикует государственный проект «Там, де вас чекають». На интерактивной карте указаны контакты координационных центров и количество свободных мест.

Специалисты рекомендуют заранее подготовить документы, уточнить количество лиц, потребность в медицинской или психологической поддержке, возможность поселения с животными. Важно пользоваться проверенными ресурсами и не соглашаться на предоплату. В случае подозрительных действий следует обращаться в полицию по номеру 102.

Государство предоставляет временную квартиру из соответствующего фонда сроком до года с возможностью продления. Площадь определяется индивидуально, однако на человека предусмотрено не менее шести квадратных метров. Приоритет имеют многодетные семьи, беременные, люди с инвалидностью, граждане постарше и семьи, чье имущество разрушено.

Чтобы стать на учет, необходимо обратиться в ЦНАП или орган местного самоуправления по месту нахождения и подать заявление с пакетом подтверждающих бумаг. После регистрации заявителю присваивается индивидуальный номер.

Кроме государственных механизмов, переселенцы могут искать варианты через платформу «Прихисток», сервис «Допомагай» или телеграмм-бот «Турботник». Именно так реализуется бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области, совмещая местные инициативы и общенациональные программы.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: названо место, где регулярно выдают помощь.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как найти свой дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о важных нововведениях.