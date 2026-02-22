Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области оказывает влияние на ежемесячный семейный бюджет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области касается Рожнятовского общества, которое увеличило плату за вывоз мусора, передает Politeka.

В Рожнятовском территориальном обществе приняли решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области. Теперь ежемесячная плата за вывоз бытовых отходов для жителей составляет 20 гривен с человека, что стало вынужденным шагом из-за роста цен на топливо, запчасти и обслуживание спецтехники.

До 2026 года тариф не изменялся с 2020 года, хотя расходы на зарплаты работников, топливо и содержание оборудования существенно выросли. Предыдущий размер платы не соответствовал реальным расходам, из-за чего КП "Рожнятовкомфорт" оказалось на грани финансовой нестабильности.

По новому решению для предприятий и организаций стоимость вывоза отходов составит 210,3 гривны за один кубический метр. Специалисты предупреждают, что сдерживание тарифов раньше могло привести к остановке услуг, образованию стихийных свалок и ухудшению экологической ситуации в обществе.

Несмотря на повышение, плата в Рожнятовской общине остается одной из самых низких в регионе. Для сравнения, в соседних общинах – Брошнев-Осадской и Перегинской – тариф уже превышает 27 гривен на человека ежемесячно. Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области обеспечивает финансовую стабильность предприятия, позволяя поддерживать санитарное состояние и регулярный вывоз мусора без перебоев.

Жителям советуют учитывать новые тарифы при планировании расходов, ведь повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области оказывает влияние на ежемесячный семейный бюджет.

