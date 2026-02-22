Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области повышает эффективность профилактики.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области оказывает финансовую поддержку для профилактических медицинских обследований, сообщает Politeka.

Программа включает раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и психических нарушений. Инициативу реализует премьер-министр Юлия Свириденко в рамках государственного проекта "Скрининг здоровья 40+".

Граждане от 40 лет получают персональное приглашение через приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения участия 2000 гривен зачисляются на Дія.Карту и используются исключительно для прохождения скрининговых процедур.

Для лиц, не пользующихся цифровыми сервисами, доступно оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование проводят государственные, коммунальные и частные медучреждения, отвечающие стандартам Минздрава и НСЗУ. Перечень учреждений будет обнародован в ближайшее время.

Специалисты подчеркивают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области повышает эффективность профилактики, помогает вовремя диагностировать заболевание и поддерживает активный образ жизни старшего поколения.

Бюджет программы на 2026 составляет 10 миллиардов гривен. Контроль за доступом к услугам и своевременностью начисления средств осуществляют Минздрав, НСЗУ, Минцифр и партнеры инициативы.

Жители призывают планировать визиты заранее, следить за обновлениями и готовить документы, чтобы максимально эффективно воспользоваться государственной поддержкой. Ежедневное информирование позволяет пожилым людям получить средства и пройти обследование без очередей и излишнего ожидания.

