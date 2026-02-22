Следует заранее позаботиться о зарядке приборов во время графика отключения света на неделю с 23 февраля по 1 марта в Волынской области.

Графики отключения света в Волынской области на неделю с 23 февраля по 1 марта продлятся в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом Рожищенский городской совет предупредили в «Волиньобленерго».

На территории Рожищенской общины запланированы плановые графики отключения света на неделю с 23 февраля по 1 марта в Волынской области, связанные с проведением технических работ по обеспечению стабильной и безопасной работы электросетей.

23-27 февраля (10:00-16:00). Обесточивание запланировано в таких населенных пунктах и ​​на улицах:

Богушивська Марьянивка (ул. Прылисна);

Лынивка (ул. Гайова, Гранычна);

Малынивка (ул. Садова, Центральна);

Переспа (ул. Тыха, Затышна);

Рожыще (адреса Героив Украины, Мыколы Хвыльового);

Рожыще (адреса: Любомыра Гузара).

23–25 февраля (10:00–16:00)

Рожыще (Промыслова, Шылокадзе, Мыхайла Вербыцького, Незалежности, Тараса Чайкы, Кулиша, Олександра Олеся).

23–27 февраля (10:00–16:00)

Рожыще (улицы Николая Хвылевого, Героев Украины);

Рожыще (улицы Шилокадзе, Любомыра Гузара);

Рожыще (улицы Мыколы Хвыльового, Героив Украины, Дорошенко, Любомыра Гузара);

Трилесцы (улицы Степова, Молодижна, Котельныкова, Славна, Промыслова).

23–24 февраля (10:00–16:00)

Рожыще (ул. Липкана);

Рожыще (ул. Шевченко);

Рожыще (ул. Володымыра Ивасюка).

23–25 февраля (10:00–16:00)

Рожыще (ул.Любомыра Гузара).

24–27 февраля (10:00–16:00)

Рожыще (улицы Молодижна, Зализнычна, Шылокадзе, Кулиша, Свободы, Мазепы, Селянська, Шевченка);

Рудня (ул. Центральна).

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь работы направлены на повышение надежности и стабильности электроснабжения.

Актуальную информацию о времени начала и завершения отключений можно отслеживать в режиме реального времени на официальном сайте «Волиньобленерго» в разделе «Перерывы в электроснабжении / Актуальная информация».

