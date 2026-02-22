Графики отключения света в Волынской области на неделю с 23 февраля по 1 марта продлятся в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.net.
Об этом Рожищенский городской совет предупредили в «Волиньобленерго».
На территории Рожищенской общины запланированы плановые графики отключения света на неделю с 23 февраля по 1 марта в Волынской области, связанные с проведением технических работ по обеспечению стабильной и безопасной работы электросетей.
23-27 февраля (10:00-16:00). Обесточивание запланировано в таких населенных пунктах и на улицах:
- Богушивська Марьянивка (ул. Прылисна);
- Лынивка (ул. Гайова, Гранычна);
- Малынивка (ул. Садова, Центральна);
- Переспа (ул. Тыха, Затышна);
- Рожыще (адреса Героив Украины, Мыколы Хвыльового);
- Рожыще (адреса: Любомыра Гузара).
23–25 февраля (10:00–16:00)
- Рожыще (Промыслова, Шылокадзе, Мыхайла Вербыцького, Незалежности, Тараса Чайкы, Кулиша, Олександра Олеся).
23–27 февраля (10:00–16:00)
- Рожыще (улицы Николая Хвылевого, Героев Украины);
- Рожыще (улицы Шилокадзе, Любомыра Гузара);
- Рожыще (улицы Мыколы Хвыльового, Героив Украины, Дорошенко, Любомыра Гузара);
- Трилесцы (улицы Степова, Молодижна, Котельныкова, Славна, Промыслова).
23–24 февраля (10:00–16:00)
- Рожыще (ул. Липкана);
- Рожыще (ул. Шевченко);
- Рожыще (ул. Володымыра Ивасюка).
23–25 февраля (10:00–16:00)
- Рожыще (ул.Любомыра Гузара).
24–27 февраля (10:00–16:00)
- Рожыще (улицы Молодижна, Зализнычна, Шылокадзе, Кулиша, Свободы, Мазепы, Селянська, Шевченка);
- Рудня (ул. Центральна).
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь работы направлены на повышение надежности и стабильности электроснабжения.
Актуальную информацию о времени начала и завершения отключений можно отслеживать в режиме реального времени на официальном сайте «Волиньобленерго» в разделе «Перерывы в электроснабжении / Актуальная информация».
