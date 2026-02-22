Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется международной организации, однако сроки заполнения анкеты истекают, пишет Politeka.net.
Международная гуманитарная организация NRC направляет свою деятельность в поддержку украинцев, которые больше всего пострадали в результате войны и не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности — жилье, питание и необходимые вещи.
К потенциальным получателям пособия относятся:
- жители территорий, где продолжаются или недавно завершились активные боевые действия;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- граждане, вернувшиеся в деоккупированные населенные пункты.
При рассмотрении заявлений специалисты организации оценивают степень уязвимости каждого домохозяйства. Приоритет в предоставлении финансовой поддержки имеют семьи, в составе которых:
- люди с инвалидностью;
- лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями;
- многодетные семьи;
- одинокие матери или родители;
- пожилые люди, не имеющие должной поддержки.
Важно отметить, что даже если вы раньше получали денежную помощь от NRC, в частности для ВПЛ или пенсионеров в Полтавской области, подать заявку повторно разрешается. В то же время приоритет может быть предоставлен тем заявителям, которые не получали выплаты от международных гуманитарных организаций в течение последних шести месяцев.
Онлайн-регистрация на получение денежной помощи продлится до 12:00 25 февраля. Подать заявку можно только через официальный портал по ссылке .
Чтобы успешно зарегистрироваться, нужно:
- Перейти по официальной ссылке и открыть сайт в браузере (Google Chrome, Safari и т.д.). Использование встроенных браузеров в мессенджерах не рекомендуется.
- Предоставить доступ к геолокации система должна подтвердить, что вы находитесь на территории Украины.
- Заполнить анкету, указав данные о членах домохозяйства (до 5 человек).
- Загрузить качественные цветные фотографии документов в горизонтальном формате.
При заполнении формы необходимо указать:
- фамилия, имя и отчество в соответствии с паспортом;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) всех совершеннолетних членов семьи;
- актуальный номер телефона и адрес электронной почты;
- банковский счет в формате IBAN (UA+27 символов).
NRC никогда не запрашивает PIN-код или CVV банковской карты, поэтому не передавайте конфиденциальную информацию посторонним лицам.
