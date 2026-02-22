Важно отметить, что даже если вы раньше получали денежную помощь, в частности, для ВПЛ или пенсионеров в Полтавской области, подать заявку повторно разрешается.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется международной организации, однако сроки заполнения анкеты истекают, пишет Politeka.net.

Международная гуманитарная организация NRC направляет свою деятельность в поддержку украинцев, которые больше всего пострадали в результате войны и не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности — жилье, питание и необходимые вещи.

К потенциальным получателям пособия относятся:

жители территорий, где продолжаются или недавно завершились активные боевые действия;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

граждане, вернувшиеся в деоккупированные населенные пункты.

При рассмотрении заявлений специалисты организации оценивают степень уязвимости каждого домохозяйства. Приоритет в предоставлении финансовой поддержки имеют семьи, в составе которых:

люди с инвалидностью;

лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями;

многодетные семьи;

одинокие матери или родители;

пожилые люди, не имеющие должной поддержки.

Важно отметить, что даже если вы раньше получали денежную помощь от NRC, в частности для ВПЛ или пенсионеров в Полтавской области, подать заявку повторно разрешается. В то же время приоритет может быть предоставлен тем заявителям, которые не получали выплаты от международных гуманитарных организаций в течение последних шести месяцев.

Онлайн-регистрация на получение денежной помощи продлится до 12:00 25 февраля. Подать заявку можно только через официальный портал по ссылке .

Чтобы успешно зарегистрироваться, нужно:

Перейти по официальной ссылке и открыть сайт в браузере (Google Chrome, Safari и т.д.). Использование встроенных браузеров в мессенджерах не рекомендуется.

Предоставить доступ к геолокации система должна подтвердить, что вы находитесь на территории Украины.

Заполнить анкету, указав данные о членах домохозяйства (до 5 человек).

Загрузить качественные цветные фотографии документов в горизонтальном формате.

При заполнении формы необходимо указать:

фамилия, имя и отчество в соответствии с паспортом;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) всех совершеннолетних членов семьи;

актуальный номер телефона и адрес электронной почты;

банковский счет в формате IBAN (UA+27 символов).

NRC никогда не запрашивает PIN-код или CVV банковской карты, поэтому не передавайте конфиденциальную информацию посторонним лицам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.