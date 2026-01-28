Подорожание проезда в Одесской области вступило в силу 10 января, сообщает Politeka.

Согласно новым тарифам, поездка из Белгорода-Днестровского в Одессу теперь стоит 200 гривен вместо предыдущих 160 гривен.

Подорожание проезда в Одесской области на 40 гривен повлияло на всех пассажиров, которые ежедневно пользуются маршрутом №560, завершающейся на автостанции Старосенная.

Данный автобус является одним из основных для жителей города и близлежащих населенных пунктов, которые ездят в областной центр на работу, учебу или другие повседневные дела.

Отправки автобусов из Белгорода-Днестровского начинаются в 05:20 и продолжаются в течение дня до 18:00, при этом интервалы между рейсами составляют примерно 40 минут.

Из Одессы автобусы отправляются с автостанции Старосенная с 07:30 и курсируют до 20:00. Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание, поскольку возможны изменения во времени отправлений.

По словам диспетчеров, подорожание проезда в Одесской области обусловлено несколькими факторами. Основная причина заключается в росте расходов перевозчиков на горючее и техническое обслуживание автобусов.

Также к повышению тарифов привели экономические условия в регионе, непосредственно влияющие на стоимость транспортных услуг. Пассажиры уже ощущают влияние этих изменений на ежедневный бюджет, поскольку маршрут №560 является ключевым для поездок в областной центр.

Таким образом, местные жители вынуждены привыкать к большим расходам, хотя условия перевозки не улучшились. К слову, перед поездкой пассажирам советуют проверять расписание на сайтах автостанций или обращаться к диспетчерам.

