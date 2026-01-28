Новый график движения поездов из Одессы предполагает появление нового состава, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Фейсбук-странице АО "Укрзализныця", новый график движения поездов из Одессы образует прямое сообщение с находящимся в Закарпатской области Раховом.

Дополнительный пассажирский состав будет отправляться каждый день из нашего областного центра в 18:38 и прибывать в Рахов в 13:20 на следующий день. Отправление из Рахова запланировано на 14:21, а прибытие назад – в 8:38.

Данный экспресс с 3-4 февраля будет проходить через ключевые железнодорожные узлы Подольск, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню и Квасы.

Состав включает в себя вагоны люкс, купейные, плацкартные, а также специальные женские и детские купе. Кроме этого, данный экспресс принимает участие в программе "3000 километров по Украине", которая направлена ​​на бесплатное железнодорожное сообщение между регионами.

По словам представителей "Укрзализныци", новый график движения поездов из Одессы позволяет пассажирам планировать поездки с комфортом и с учетом высокого спроса на рейсы, обслуживающие маршрут в западные области.

Учитывая ежедневное курсирование экспресса, он становится важной альтернативой для привыкших пользоваться автомобилем или автобусным сообщением.

Ранее "Укрзализныця" уже сообщала об аналогичных дополнительных рейсах. В декабре прошлого года на станции "Могилев-Подольский" было оформлено поезд "Одесса - Кишинев", который стал первым международным рейсом из нашего облцентра после начала полномасштабного вторжения.

Последние новости Украины:

