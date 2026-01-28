Новий графік руху поїздів з Одеси передбачає появу нового складу, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів з Одеси утворить пряме сполучення із Раховом, що знаходиться у Закарпатській області.

Додатковий пасажирський склад вирушатиме щодня з нашого обласного центру о 18:38 і прибуватиме до Рахова о 13:20 наступного дня. Відправлення з Рахова заплановане на 14:21, а прибуття назад - о 8:38.

Даний експрес з 3-4 лютого проходитиме через ключові залізничні вузли Подільськ, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню та Кваси.

Склад включає вагони люкс, купейні, плацкартні, а також спеціальні жіночі та дитячі купе. Окрім цього, даний експрес бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною", яка спрямована на безкоштовне залізничне сполучення між регіонами.

За словами представників "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів з Одеси дозволяє пасажирам планувати подорожі з комфортом і з урахуванням високого попиту на рейси, що обслуговують маршрут до західних областей.

Враховуючи щодене курсування експреса, він стає важливою альтернативою для тих, хто звик користуватися автомобілем або автобусним сполученням.

Раніше "Укрзалізниця" вже повідомляла про аналогічні додаткові рейси. У грудні минулого року на станції "Могилів-Подільський" був оформлений потяг "Одеса – Кишинів", який став першим міжнародним рейсом з нашого облцентру після початку повномасштабного вторгнення.

