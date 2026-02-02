Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области связано с несколькими причинами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области начало действовать с 2026 года, сообщает Politeka.

С начала 2026 года жители Черкасской области платят за коммунальные услуги по обновленным расценкам. Решение было принято Каневским городским советом и исполнительным комитетом после пересмотра финансовых показателей и расходов местных предприятий.

Изменения коснулись централизованного водоснабжения, канализации и вывоза бытовых отходов. Стоимость одного кубометра воды установили на уровне 55,74 гривны, услуги водоотвода – 38,28 гривны. Оплата за мусор выросла в среднем на 17 процентов.

Для жителей многоквартирных домов с контейнерной системой предусмотрен ежемесячный платеж 48,14 грн с человека. В частном секторе плата составляет 48,14 грн за контейнер или 40,02 грн без его использования. Перевозка смешанных отходов стоит 127,49 гривны за кубометр для населения, 138,74 – для бюджетных учреждений и 182,48 – для других организаций.

В профильном отделе жилищно-коммунального хозяйства отметили, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области связано с ростом минимальной заработной платы, удорожанием электроэнергии, горючего, материалов и увеличением налоговой нагрузки. Предыдущие ставки не покрывали фактических затрат предприятий.

Часть финансовой нагрузки компенсируют субсидии и льготы социально уязвимым категориям. Это позволяет поддерживать работу инженерных сетей, своевременно выплачивать зарплаты работникам и обеспечивать стабильное предоставление услуг.

Специалисты рекомендуют жителям заранее планировать ежемесячные расходы, следить за официальной информацией и своевременно оплачивать счета во избежание долгов и сохранить бесперебойное водоснабжение и канализацию.

