Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області пов’язане з кількома причинами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області почало діяти з 2026 року, повідомляє Politeka.

З початку 2026 року мешканці Черкаської області сплачують за комунальні послуги за оновленими розцінками. Рішення ухвалили Канівська міська рада та виконавчий комітет після перегляду фінансових показників і витрат місцевих підприємств.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання, каналізації та вивезення побутових відходів. Вартість одного кубометра води встановили на рівні 55,74 гривні, послуги водовідведення — 38,28 гривні. Оплата за сміття зросла в середньому на 17 відсотків.

Для мешканців багатоквартирних будинків із контейнерною системою передбачено щомісячний платіж 48,14 гривні з людини. У приватному секторі плата складає 48,14 гривні за контейнер або 40,02 гривні без його використання. Перевезення змішаних відходів коштує 127,49 гривні за кубометр для населення, 138,74 — для бюджетних установ і 182,48 — для інших організацій.

У профільному відділі житлово-комунального господарства зазначили, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області пов’язане зі зростанням мінімальної заробітної плати, подорожчанням електроенергії, пального, матеріалів і збільшенням податкового навантаження. Попередні ставки не покривали фактичні витрати підприємств.

Частину фінансового навантаження компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих категорій. Це дозволяє підтримувати роботу інженерних мереж, своєчасно виплачувати зарплати працівникам і забезпечувати стабільне надання послуг.

Фахівці рекомендують жителям заздалегідь планувати щомісячні витрати, стежити за офіційною інформацією та вчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути боргів і зберегти безперебійне водопостачання та каналізацію.

