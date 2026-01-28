Работы энергетиков могут временно повлиять на стабильность подачи электроэнергии, поэтому составлены графики отключения света в Винницкой области на 29 января.

Графики отключения света в Винницкой области на 29 января продлятся много часов подряд из-за плановых работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

В Винницкой области 29 января намечены временные отключения электроэнергии в связи с проведением плановых технических работ на сетях АО «Винницаоблэнерго». Такие работы могут временно повлиять на стабильность подачи электроэнергии, поэтому следует быть готовыми к ограничению.

С 9:30 до 17 часов электричество будет выключаться в населенном пункте Селыще. Обесточение будет продолжаться в домах, по следующим адресам:

Дмытривська: 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 41, 41А, 41Б, 44, 46, 48, 52, 54, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 80, 84, 86;

Затышна: 35;

И. Франка: 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 20;

Паркова: 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 35, 36, 36А, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 54;

Польова: 5;

Прывитна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7А, 10, 10А, 10Б;

Шевченка: 1, 2, 4, 6, 6А, 7, 7А, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 24

С 9:30 до 15:30 не будет света из-за плановых работ в следующих населенных пунктах Винницкой области:

Билый Каминь улицы:

Ливобережна 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108А, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120А, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 142А, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148А, 149, 150, 151, 152, 154, 157, 159, 160, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 200А, 201, 202, 203, 203А, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 216А, 223, 225, 228, 234, 235, 235А;

Марянивка 1, 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 40Б, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48;

Молодижна 1, 100;

Правобережна 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 41А, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 66А, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 90, 91, 97, 101, 102, 102А, 103, 103А, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 123А, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 137, 141, 142, 148Д, 148И, 150, 153, 159;

Шпыльова 1, 2, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15Б, 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 28, 29, 31, 31А, 31Б, 32, 34, 35, 39, 41, 43, 44, 45, 45А, 47, 47А, 47Б, 48, 52, 54А, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 74, 79, 85, 91, 137;

Правобережна.

Чечельнык:

ул. Сонячна 112;

ул. Правобережна.

С 13 до 15 часов вводятся дополнительные отключения в Тростянець. Ограничения охватят ряд улиц:

Вышнева: 24;

Грабовського: 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42;

Злагоды: 30, 59;

Качуривська: 68А, 74, 76, 78, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121;

Перемогы: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Пылыпа Козыцького: 61, 63, 65;

Пушкина: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Суворова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34;

Яблунева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

