Из-за выполнения важных работ будут введены дополнительные графики отключений света в Запорожье и области, которые будут действовать в течение 18 февраля.

В Запорожье и области на 18 февраля будут введены графики временных отключений света в связи с проведением плановых работ, сообщает Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

Из-за выполнения этих работ будут введены дополнительные графики отключений, которые будут действовать в течение 18 февраля. Ограничения носят технический характер и направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций в будущем.

С 10 до 16 часов свет будут выключать в Запорожье в домах, расположенных на следующих улицах:

Аеродромна: №21, 23, 25, 27, 24-28

Господарча: №40

Космична: №56-74, 76

Литакова: №39а, 41-47, 52-58

Оранжерейна: №21, 22-34, 23, 23а

Промыслова: №48-52, 52а, 51-55

Реконструктывна: №32, 34, 37, 39-49, 51, 53-59, 38, 40-44, 61

пров. Оранжерейный: №1-5, 9-15, 19-25, 2-14

В Запорожской области также будут продолжаться обесточения с 00:00 до 24:00 (т.е. будут продолжаться сутки). Они касаются следующих населённых пунктов:

с. Васыливське улицы:

Зелена — №1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11

Лугова — №10, 11, 12, 15, 20

Молодижна — №1, 2, 5, 6, 7

Центральна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40

с. Вильнянка:

ул. Космична — №1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 7 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103

с. Новорозивка улицы:

Набережна — №1, 2, 3, 4, 5, 6

Перемогы — №1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27а, 27в, 27г, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Степна — №2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 54а, 56

с. Сонячне улица:

Верхня - №2, 4, 6, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35

Майська - №3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 44 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54б, 55, 55а, 56, 57, 58, 58а, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 6

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и кому доступны свободные места.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: украинцы получат ежемесячную надбавку более чем в 2 тысячи, кто в списке.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Запорожье: где будут платить от 22 тысяч гривен.