Графики отключения света в Запорожье и области на 19 февраля вводятся из-за плановых и профилактических работ в сетях, пишет Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

Из-за выполнения работ будут введены дополнительные графики отключений света в Запорожье и области, которые будут действовать в течение 19 февраля. Ограничения носят технический характер и направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций в будущем.

В Запорожье из-за планового ремонта электрооборудования с 10 до 16 часов не будет света по адресу ул. Космична: 118 г (9 эт), 122.

В Запорожской области также будут продолжаться дополнительные отключения света, однако будут продолжаться с 00:00 до 24:00 (т.е. сутки). Сообщается, что такие долгие ограничения будут действовать в следующих населённых пунктах:

Васынивка улицы:

Васыленко - 1, 3, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 53

Ивана Франко - 3, 6, 8, 28

Леси Украинкы - 1, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 39

Схидна - 1, 3, 4, 10, 12, 14

пров. Райдужный - 1, 5

Егоровка улицы:

Зарична - 1, 4, 5

Украинська - 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21-24, 26, 27, 29-34, 42-45, 48, 49, 53-60, 62-65, 69-76, 69-76

Мыкильське улица

40 рокив Перемогы — 1, 2, 4, 6, 8, 10–16, 19, 23–35, 38–42, 44, 46, 48–60, 62, 66–75, 79–83, 85–88, 92–96, 100, 102

Ликарняна — 1–3, 5

Молодижна — 1–6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 10, 10а, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 22–24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Набережна — 1, 1а, 4, 6, 8, 13–15, 18

Новосолошыне улицы:

Украинська- 1, 9, 13, 18-23, 27, 29-33, 35, 39, 40, 43

Чкалова — 8, 9, 17, 20, 21

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и кому доступны свободные места.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: украинцы получат ежемесячную надбавку более чем в 2 тысячи, кто в списке.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Запорожье: где будут платить от 22 тысяч гривен.