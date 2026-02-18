Подорожание проезда в Винницкой области произошло на одном из важных для местных жителей маршруте, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Винницкой области уже вступило в силу на маршруте из Винницы в Казатин, сообщает Politeka.

О подорожании проезда в Винницкой области стало известно из разговора журналистов с представителем ассоциации перевозчиков Вячеславом Дарморосом.

По его словам, билет на автобусный маршрут Винница-Казатин давно не пересматривали, и нынешняя смена тарифа стала необходимой. С нового года, а именно с 15 января стоимость билета повысили до 120 гривен.

Цена за километр на этом маршруте оставалась ниже по сравнению с другими направлениями региона, ведь расстояние между Винницей и Казатином составляет 85 километров.

Дарморос отметил, что повышение тарифа происходит постепенно и с учетом лояльности к пассажирам, чтобы не создавать значительной нагрузки на жителей.

Также эксперт добавил, что на других маршрутах в регионе тарифная политика отличается. Например, рейс из Винницы в Хмельник имеет протяженность 63 километра, а стоимость билета там достигает 161 гривны.

Это значительно выше стоимости поездки в Казатин. Подорожание проезда в Винницкой области считает вынужденным шагом для приведения стоимости билетов в соответствие с экономическими реалиями и расходами перевозчиков.

Представитель ассоциации подчеркнул, что пассажиры должны учитывать, что новый тариф уже действует с 15 января 2026 года, что изменило сумму, которую придется платить за билет.

Он отметил, что подобные шаги позволяют поддерживать стабильность перевозок и обеспечить надлежащий уровень обслуживания на маршрутах области.

