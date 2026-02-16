Рекомендуем заранее ознакомиться с графиками плановых отключений электроэнергии в населённых пунктах Кировоградской области, запланированных на 17 февраля.

Украинцам раскрыли дополнительные графики отключения света в Кировоградской области, действующие 17 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Запланированные работы масштабны, поэтому в отдельных районах возможны временные перебои с электроснабжением.

Рекомендуем заблаговременно ознакомиться с графиками плановых отключений электроэнергии в населенных пунктах Кировоградской области, которые запланированы на 17 февраля, и учесть эту информацию при планировании своих дел.

С 9 до 17 часов 17.02.2026 вводятся дополнительные отключения в населенном пункте Степове. Они охватят следующие улицы:

Зоряна — № 1–7, 7А, 8, 8А, 9–14, 16, 18–20

Квиткова — № 1–22, 24, 26, 28, 30, 32

Кильцева — № 1, 3–4, 6

Молодижна — № 3–8, 10–15, 17–40

Набережна — № 1, 3, 5

Прыозерна — № 1, 4, 7–8, 14

Садова — № 1–10, 10А, 11, 13, 15–32, 34, 36

Центральна — № 2–3, 5

В селе Безводня с 9 до 17 часов будут продолжаться дополнительные обесточивания в домах, находящихся по адресам:

Космонавтив — № 11, 11Б, 12А, 13, 16, 20, 24–27, 31

Половченка — № 1В, 1Г, 9, 11, 13, 13А, 18, 22, 24, 28, 30, 32

Садова — № 1, 1А, 2–3, 14, 16, 20, 26, 28, 34, 38

В населенном пункте Паращыне Поле света не будет в домах, расположенных на улицах:

Зарична — № 2, 3А, 5–6, 9–11, 13, 16–17, 22, 24–26, 880

Квиткова — № 1, 4–5, 5А, 6, 9–10, 12–13, 13А, 15–17, 20, 23–24, 27–31

Садова — № 1

С 9 до 17 часов будут отключения в селе Федоривка, но они охватят только следующие адреса:

Берегова — № 2–3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 12, 14, 14А, 16, 18, 20

Железняка — № 2–3, 5–10, 10А, 11–13, 13А, 14–17, 17А, 18–19, 21–26, 28–29, 29А, 30–32, 34–37, 39–40, 44, 50, 52

Ивана Бородкина — № 1–7, 7А, 8–11, 13, 15–17, 17А, 18

Кравчука — № 1–2, 4–16, 16А, 17, 19А, 20–21, 23–24, 26–27, 30, 32–35, 37–38, 42–54, 57–60, 62, 64, 66, 68, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 98

Кукала — № 1–3, 3А, 4–6, 8–10, 12–15, 17–21, 23–26, 28, 30, 32, 34, 38

Лисова — № 2, 4–18, 20–21

Степова — № 1, 3–4, 7–8, 10–19, 21

Стратиенка — № 1–5, 7–9, 11, 13, 15

Хутирська — № 1–2, 4, 4А, 5, 5А, 8–14, 14А, 17–21

Шевченка — № 2–7, 9–12, 14–15, 17–19, 20А, 21–37

Шпаченка — № 1–5, 5А, 6–11, 13–14, 16–19, 21–27, 29, 29А, 29Б, 30–31, 31А, 32–37, 37А, 37Б, 38–40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 41–54, 56–58, 60, 62–67

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

