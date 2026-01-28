Роботи енергетиків можуть тимчасово вплинути на стабільність подачі електроенергії, тому складено графіки відключення світла у Вінницькій області на 29 січня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 29 січня триватимуть багато годин підряд через планові роботи, які проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

У Вінницькій області 29 січня заплановано тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням планових технічних робіт на мережах АТ «Вінницяобленерго». Такі роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність подачі електроенергії, тому варто бути готовими до обмежень.

З 9:30 до 17 години електрику вимикатимуть у населеному пункті Селище. Знеструмлення триватимуть в будинках, за такими адресами:

Дмитрівська: 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 41, 41А, 41Б, 44, 46, 48, 52, 54, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 80, 84, 86;

Затишна: 35;

І. Франка: 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 20;

Паркова: 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 35, 36, 36А, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 54;

Польова: 5;

Привітна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7А, 10, 10А, 10Б;

Шевченка: 1, 2, 4, 6, 6А, 7, 7А, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 24

З 9:30 до 15:30 не буде світла через планові роботи в наступних населених пунктах Вінницької області:

Білий Камінь вулиці:

Лівобережна 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108А, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120А, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 142А, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148А, 149, 150, 151, 152, 154, 157, 159, 160, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 200А, 201, 202, 203, 203А, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 216А, 223, 225, 228, 234, 235, 235А;

Мар'янівка 1, 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 40Б, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48;

Молодіжна 1, 100;

Правобережна 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 41А, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 66А, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 90, 91, 97, 101, 102, 102А, 103, 103А, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 123А, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 137, 141, 142, 148Д, 148И, 150, 153, 159;

Шпильова 1, 2, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15Б, 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 28, 29, 31, 31А, 31Б, 32, 34, 35, 39, 41, 43, 44, 45, 45А, 47, 47А, 47Б, 48, 52, 54А, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 74, 79, 85, 91, 137;

Правобережна.

Чечельник:

вул. Сонячна 112;

вул. Правобережна.

З 13 до 15 години вводяться додаткові вимкнення в Тростянець. Обмеження охоплять низку вулиць:

Вишнева: 24;

Грабовського: 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42;

Злагоди: 30, 59;

Качурівська: 68А, 74, 76, 78, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121;

Перемоги: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Пилипа Козицького: 61, 63, 65;

Пушкіна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Суворова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34;

Яблунева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

