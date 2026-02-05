Наборы по бесплатным продуктам для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали формировать благотворители организации «Содействие», сообщает Politeka.
Информацию о предоставлении помощи обнародовали на официальной странице организации в Facebook, где команда подробно объяснила, кому именно адресована инициатива и какую цель она преследует.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове выдают в рамках специальной программы поддержки для жителей прифронтовых регионов.
По словам представителей «Содействие», проект реализовали совместно с Ukraine Children's Action Project и он был сосредоточен прежде всего на семьях с детьми, которые вынуждены выживать в условиях постоянной опасности и нехватки базовых ресурсов.
В нашем облцентре и близлежащих общинах люди регулярно сталкиваются с перебоями электроснабжения, проблемами отопления и ограниченным доступом к товарам первой необходимости.
В холодный период эти факторы особенно болезненно влияют на повседневную жизнь, поэтому гуманитарная поддержка стала критически важной.
В рамках программы волонтеры формируют наборы бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове. В них входят товары длительного хранения, позволяющие семьям обеспечить себя питанием в течение определенного времени.
Кроме того, для семей готовят теплые пледы, чтобы помочь пережить зимние морозы в квартирах и домах, где не всегда стабильно работает отопление.
Благотворители отмечают, что такая помощь рассчитана именно на тех, кто больше нуждается в поддержке, в частности внутренне перемещенных лиц и людей пожилого возраста.
