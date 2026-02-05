Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові стали частиною масштабної гуманітарної ініціативи, спрямованої на допомогу сім’ям, які опинилися у складних життєвих умовах.

Набори з безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали формувати благодійники організації «СпівДія», повідомляє Politeka.

Інформацію про надання допомоги оприлюднили на офіційній сторінці організації у Facebook, де команда детально пояснила, кому саме адресована ініціатива та яку мету вона має.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові видають у межах спеціальної програми підтримки для мешканців прифронтових регіонів.

За словами представників «СпівДія», проєкт реалізували спільно з Ukraine Children’s Action Project і він був зосереджений насамперед на родинах з дітьми, які змушені виживати в умовах постійної небезпеки та нестачі базових ресурсів.

У нашому облцентрі та прилеглих громадах люди регулярно стикаються з перебоями електропостачання, проблемами з опаленням і обмеженим доступом до товарів першої необхідності.

У холодний період ці фактори особливо болісно впливають на повсякденне життя, тому гуманітарна підтримка стала критично важливою.

У межах програми волонтери формують набори з безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові. У них входять товари тривалого зберігання, які дозволяють родинам забезпечити себе харчуванням упродовж певного часу.

Окрім цього, для сімей готують теплі пледи, аби допомогти пережити зимові морози у квартирах і будинках, де не завжди стабільно працює опалення.

Благодійники наголошують, що така допомога розрахована саме на тих, хто найбільше потребує підтримки, зокрема внутрішньо переміщених осіб та людей літнього віку.

