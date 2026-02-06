Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве остаются важной формой поддержки жителям столицы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляют в виде горячих обедов в разных районах города в рамках деятельности благотворительной организации «Еда жизни», сообщает Politeka.

О предоставлении бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киеве благотворители проинформировали на официальной странице в Фейсбуке.

Они подчеркнули, что поддержка доступна всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, независимо от социального статуса.

В благотворительной организации отмечают, что их работа направлена ​​на системную помощь людям, которые из-за войны войны или других жизненных трудностей не всегда имеют возможность обеспечить себя полноценным питанием.

Волонтеры регулярно готовят блюда и без оплаты передают их жителям и гостям Киева, в частности, ВПЛ и пенсионерам.

Основу меню составляют питательные вегетарианские или веганские блюда, которые приготовляются с соблюдением высоких стандартов чистоты и безопасности.

Как объясняют в «Еда жизни», организация является частью международного движения Food for Life Global, работающего в зонах военных конфликтов, стихийных бедствий и регионах с повышенным уровнем бедности.

В Украине проект активно действует в нескольких городах, а столица остается одним из ключевых направлений работы из-за большого количества людей, нуждающихся в ежедневной поддержке.

Поэтому бесплатные продукты в виде горячих блюд выдают на постоянной основе по определенному графику.

Обеды раздают три раза в неделю в понедельник, среду и пятницу. В эти дни в 13:30 волонтеры работают по адресу улица Мечты в парке «Радуга», в 14:00 выдача проходит на улице Новомостицкой, 2-Г, а в 15:30 получить горячую еду можно на улице Нижний Вал, 23.

