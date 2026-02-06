Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві залишаються важливою формою підтримки для мешканців столиці.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві надають у вигляді гарячих обідів у різних районах міста в межах діяльності благодійної організації «Їжа життя», повідомляє Politeka.

Про надання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Києві благодійники проінформували на офіційній сторінці у Фейсбук.

Вони наголосили, що підтримка доступна для всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах, незалежно від соціального статусу.

У благодійній організації зазначають, що їхня робота спрямована на системну допомогу людям, які через війну або інші життєві труднощі не завжди мають можливість забезпечити себе повноцінним харчуванням.

Волонтери регулярно готують страви та без оплати передають їх мешканцям і гостям Києва, зокрема ВПО та пенсіонерам.

Основу меню складають поживні вегетаріанські або веганські страви, які готують з дотриманням високих стандартів чистоти та безпеки.

Як пояснюють у «Їжа життя», організація є частиною міжнародного руху Food for Life Global, який працює у зонах військових конфліктів, стихійних лих та у регіонах з підвищеним рівнем бідності.

В Україні проєкт активно діє в кількох містах, а столиця залишається одним з ключових напрямів роботи через велику кількість людей, які потребують щоденної підтримки.

Саме тому безкоштовні продукти у вигляді гарячих страв видають на постійній основі за визначеним графіком.

Обіди роздають тричі на тиждень у понеділок, середу та п’ятницю. У ці дні о 13:30 волонтери працюють за адресою вулиця Мрії у парку «Веселка», о 14:00 видача відбувається на вулиці Новомостицькій, 2-Г, а о 15:30 отримати гарячу їжу можна на вулиці Нижній Вал, 23.

