Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области позволяет обустроиться в безопасных общинах тем гражданам, которые покинули свой дом из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно переселенцам как через государственные программы, так и через волонтерские инициативы и онлайн-платформы, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно получить разными способами.

Для имеющих первоочередное право на поселение, предусмотренное государством, есть возможность временного проживания в коммунальных заведениях социальной сферы или общежитиях, находящихся на территории избранной общины.

Также украинцы могут обратиться в контакт-центры при областных администрациях или в территориальные общины.

Другим способом получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области является использование онлайн-платформ.

Например, сайт «Допомогай», созданный волонтерским ИТ-сообществом, позволяет искать временное убежище в безопасных городах Украины и даже за рубежом.

Все объявления на платформе проходят ручную проверку, чтобы переселенцы могли быть уверены в безопасности и соответствии условиям.

С помощью фильтров можно выбрать тип недвижимости, сроки пребывания и местоположение, а также оставить заявку на контакт с владельцем.

Государственный ресурс «Прихисток» также предоставляет актуальную информацию о свободных местах в зарегистрированных помещениях разных регионов Украины.

На сайте можно просмотреть количество доступных мест и выбрать помещение, отвечающее потребностям семьи или отдельного человека.

Кроме того, переселенцы могут воспользоваться телеграмм-ботом «Турботник» от Министерства цифровой трансформации. Бот помогает найти временный дом или необходимые вещи в центрах предоставления административных услуг.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киеве: украинцев ждут перемены, к чему готовиться в январе.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: где оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: из-за какой покупки могут прекратить выплаты.