Безкоштовне житло для ВПО в Київській області дає змогу облаштуватися в безпечних громадах тим громадянам, які покинули свій будинок через війну.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне переселенцям як через державні програми, так і через волонтерські ініціативи та онлайн-платформи, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна отримати різними способами.

Для тих, хто має першочергове право на поселення, передбачене державою, є можливість тимчасового проживання у комунальних закладах соціальної сфери або гуртожитках, що знаходяться на території обраної громади.

Також українці можуть звернутися до контакт-центрів при обласних адміністраціях або в територіальні громади.

Іншим способом отримати безкоштовне житло для ВПО в Київській області є використання онлайн-платформ.

Наприклад, сайт «Допомагай», створений волонтерською ІТ-спільнотою, дозволяє шукати тимчасовий прихисток у безпечних містах України та навіть за кордоном.

Всі оголошення на платформі проходять ручну перевірку, щоб переселенці могли бути впевнені у безпеці та відповідності умов.

За допомогою фільтрів можна обрати тип нерухомості, термін перебування та місце розташування, а також залишити заявку на контакт із власником.

Державний ресурс «Прихисток» також надає актуальну інформацію про вільні місця в зареєстрованих помешканнях різних регіонів України.

На сайті можна переглянути кількість доступних місць та обрати приміщення, яке відповідає потребам родини або окремої людини.

Крім того, переселенці можуть скористатися телеграм-ботом «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації. Бот допомагає знайти тимчасову домівку або необхідні речі в Центрах надання адміністративних послуг.

