Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области официально вступило в силу с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Решение было принято после детального анализа финансовых показателей местных коммунальных предприятий.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода. Новые ставки утвердили исполнительный комитет вместе с КП «Коммунальщик» во время последнего заседания.

Согласно обновленным расчетам, один кубометр воды стоит 30,97 гривны, а канализационная услуга – 20,99. Средний ежемесячный платеж на одного потребителя с учетом НДС теперь составляет 280,58 гривны, что на 21% больше, чем раньше.

Руководитель предприятия Андрей Клепач пояснил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на приведение финансовой модели в экономически обоснованные показатели. Основными факторами стали удорожание электроэнергии, увеличение расходов на обслуживание сетей и закупку материалов.

Специалисты отмечают, что новые тарифы обеспечивают стабильную работу систем, позволяют непрерывно поставлять воду и поддерживают нормальное функционирование канализационных сетей.

Местная администрация советует жителям внимательно проверять платежки, обращаться за разъяснениями по вопросам и планировать ежемесячные расходы заранее. Такой подход помогает избежать долгов и гарантирует надежную работу инженерной инфраструктуры в течение года.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

