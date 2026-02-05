Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на приведення фінансової моделі до економічно обґрунтованих показників.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області офіційно набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили після детального аналізу фінансових показників місцевих комунальних підприємств.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення. Нові ставки затвердили виконавчий комітет разом із КП «Комунальник» під час останнього засідання.

Згідно з оновленими розрахунками, один кубометр води коштує 30,97 гривні, а каналізаційна послуга — 20,99. Середній щомісячний платіж на одного споживача з урахуванням ПДВ тепер становить 280,58 гривні, що на 21% більше, ніж раніше.

Керівник підприємства Андрій Клепач пояснив, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на приведення фінансової моделі до економічно обґрунтованих показників. Основними факторами стали подорожчання електроенергії, збільшення витрат на обслуговування мереж та закупівлю матеріалів.

Фахівці наголошують, що нові тарифи забезпечують стабільну роботу систем, дозволяють безперервно постачати воду та підтримують нормальне функціонування каналізаційних мереж.

Місцева адміністрація радить жителям уважно перевіряти платіжки, звертатися за роз’ясненнями у разі питань і планувати щомісячні витрати заздалегідь. Такий підхід допомагає уникнути боргів і гарантує надійну роботу інженерної інфраструктури протягом року.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.