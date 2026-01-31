Купить квартиру в Черкассах сейчас целесообразно для собственного проживания или долгосрочной инвестиции.

По состоянию на 28 января 2026 медианная цена квадратного метра в новостройках Черкасс составляет 31 700 гривен. За год показатель вырос на 2,26%, что свидетельствует об умеренном, но уверенном повышении стоимости жилья.

За последние шесть месяцев зафиксировано незначительное снижение на 0,16%, однако в месячном разрезе цена снова пошла вверх плюс 0,96%. Такая динамика указывает на постепенное возобновление активности покупателей.

Самый распространенный диапазон в сегменте первичного жилья — около 31–32 тысячи гривен за м². Конкретно он сформировывает базу предложения и описывает общий рыночный баланс.

Районная разница остается минимальной. В Приднепровской части города квадратный метр стоит в среднем 31925 гривен. В Сосновском районе и по Черкассам уровень удерживается около отметки 32 000 гривен.

Актуальные объявления подтверждают эти тенденции. В частности, на Рождественской улице предлагается двухкомнатная квартира площадью 58,5 м² в клубном доме 2023 с ценой 39 772 гривны за квадрат. Общая стоимость объекта - 2,33 млн гривен. Жилье расположено на четвертом этаже, имеет ремонт, автономное отопление, закрытую территорию и подземное укрытие.

Эксперты отмечают, что купить квартиру в Черкассах сейчас целесообразно для собственного проживания или долгосрочной инвестиции. Рынок сохраняет прогнозируемость, а новые проекты клубного формата постепенно формируют более высокую ценовую планку.

Аналитики ожидают, что при сохранении текущего спроса цены в сегменте новостроек Черкасс весной могут колебаться в пределах нынешнего коридора без резких скачков.

