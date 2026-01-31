Купити квартиру в Черкасах зараз доцільно для власного проживання або довгострокової інвестиції.

Купити квартиру в Черкасах стало дещо дорожче, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт m2bomber.

Станом на 28 січня 2026 року медіанна ціна квадратного метра у новобудовах Черкас становить 31 700 гривень. За рік показник зріс на 2,26%, що свідчить про помірне, але впевнене підвищення вартості житла.

За останні шість місяців зафіксовано незначне зниження на 0,16%, однак у місячному розрізі ціна знову пішла вгору — плюс 0,96%. Така динаміка вказує на поступове відновлення активності покупців.

Найпоширеніший діапазон у сегменті первинного житла — близько 31–32 тисяч гривень за м². Саме він формує основу пропозиції та визначає загальний ринковий баланс.

Районна різниця залишається мінімальною. У Придніпровській частині міста квадратний метр коштує в середньому 31 925 гривень. У Соснівському районі та загалом по Черкасах рівень утримується біля позначки 32 000 гривень.

Актуальні оголошення підтверджують ці тенденції. Зокрема, на Різдвяній вулиці пропонується двокімнатна квартира площею 58,5 м² у клубному будинку 2023 року з ціною 39 772 гривні за квадрат. Загальна вартість об’єкта — 2,33 млн гривень. Житло розташоване на четвертому поверсі, має ремонт, автономне опалення, закриту територію та підземне укриття.

Експерти зазначають, що купити квартиру в Черкасах зараз доцільно для власного проживання або довгострокової інвестиції. Ринок зберігає прогнозованість, а нові проєкти клубного формату поступово формують вищу цінову планку.

Аналітики очікують, що за збереження поточного попиту ціни у сегменті новобудов Черкас навесні можуть коливатись у межах нинішнього коридору без різких стрибків.

