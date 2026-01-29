Графики отключения света в Полтавской области на 30 января будут действовать по части региона.

Графики отключения света в Полтавской области на 30 января носят плановый характер и вводятся из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях «Полтаваобленерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ), прекратят подачу света. Ограничения будут действовать с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с.Бербеныци улицы:

Вышнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героив Украины (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодижна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53)

с.Жабкы улицы

Бакай (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12),

Вовкы (б. 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17),

Горова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Гукивка (б. 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Зацарына (б. 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23),

им.И.К.Леты (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Лисова (б. 2, 4, 6),

Мыколаивка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13),

Мысныкы (б. 1),

Молодижна (б. 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25),

Нызова (б. 2, 8),

Павленкивка (б. 1, 2, 6, 7, 8),

Печаивка (б. 1, 2, 3, 4),

Суходубивка (б. 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9),

Фыливка (б. 1, 3, 4, 5, 9г),

Центр (б. 1),

Цысивка (б. 1, 3, 4, 5),

Чайкы (б. 3, 6г),

Шкильна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Яр (б. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20),

Ярмаркова (б. 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26)

С 8 до 16 часов не будет электричества из-за плановых работ в следующие населенные пункты:

с.Калашныкы улицы

Грыгория Сковороды (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 10),

Исторычна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45),

Калынова (б. 7),

Котовського (б. 12),

пер.Медычный (б. 1, 2, 4, 6),

Мыколы Гоголя (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Соборности (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 21),

Центральна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

Шкильна (б. 9),

пер.Шкильный (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11)

с.Клыменцы улицы:

Дружбы (б. 1, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20),

Степова (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 29),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29)

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: цены сильно выросли.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на прибавку в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве: где и когда можно получить помощь.