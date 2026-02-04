Подорожание продуктов в Одесской области в январе 2026 стало заметным для всех местных жителей, которые ежедневно покупают базовые позиции для питания.

Подорожание продуктов в Одесской области отразилось на ценниках в торговых сетях региона, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Одесской области видно по данным официальной статистики Минфина. В частности, изменения затронули мясную, молочную группу и консервы, которые остаются базовыми товарами для большинства домохозяйств.

По информации Минфина, в январе 2026 года индексы потребительских цен в этих категориях продемонстрировали рост по сравнению с декабрем 2025 года.

В сегменте мясных продуктов внимание привлекает курятина Наша рябая голень. Средний ценник на товар в январе 2026 года составляет 115,00 грн за 1 кг.

В декабре Metro составила 109,43 грн. Текущая цена в Metro по состоянию на 24.01.2026 года зафиксирована на уровне 115,00 грн за килограмм.

Индекс потребительских цен на курятину в январе 2026 года составил 100,91 процента, что означает рост средних цен на 0,91 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Молочная группа также подтверждает подорожание продуктов в Одесской области. Творожный сыр Комо традиционный 50% в январе 2026 года имеет среднюю цену 566,67 грн за 1 кг. В декабре 2025 среднемесячная стоимость этого продукта составила 527,00 грн.

В категории консервов поднятие ценников также заметно. Кукуруза Верес объемом 340 гр в январе 2026 года имеет среднюю стоимость 56,42 грн. Для сравнения, в декабре 2025 среднемесячная стоимость этого товара составляла 54,09 грн.

Эксперты объясняют изменения в ценниках совокупностью нескольких факторов. Война продолжает оказывать влияние на производство, а логистические трудности приводят к росту стоимости транспортировки.

Последние новости Украины: