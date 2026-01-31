Работа для пенсионеров в Киеве доступна в различных сферах.

Работа для пенсионеров в Киеве предлагает вакансии с гибким графиком, официальным оформлением и стабильным доходом, сообщает Politeka.

Информация обнародована на портале work.ua.

Предложения ориентированы на людей постарше, которые хотят оставаться активными и востребованными на рынке труда.

Среди актуальных позиций – монтажник систем вентиляции и кондиционирования. Работа предусматривает полное обеспечение инструментами, служебный транспорт и заработную плату от 35 до 40 тысяч гривен. Требования: практический опыт, физическая выносливость, знание электрооборудования и водительское удостоверение категории.

Также доступна работа для пенсионеров Киевской области в розничной торговле. Сеть АТБ-маркет ищет помощников продавца-консультанта. Предлагают официальное оформление, оплату 19 800 гривен, оплачиваемые больничные и отпуска. Обязанности включают в себя поддержку порядка в зале и создание комфортных условий для посетителей.

Еще одна вакансия – курьер почтаматов в компании «Новая Почта». Заработок до 60 тысяч гривен, медицинское страхование, обучение и удобный график. Задачи включают в себя доставку отправлений, контроль состояния авто и внесение данных через мобильное приложение.

Работодатели отмечают, что такие предложения помогают людям постарше совмещать занятость с личной жизнью и поддерживать финансовую стабильность.

Также следует отметить, что разнообразие вакансий позволяет пенсионерам выбирать работу в соответствии с опытом, состоянием здоровья и желаемым ритмом своей жизни.

