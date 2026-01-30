Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляются через ряд благотворительных и волонтерских организаций, работающих на территории региона и сотрудничающих с местными общинами, сообщает Politeka.
Помощь охватывает разные категории населения и зависит от имеющихся ресурсов, гуманитарных поставок и внутренних правил каждого фонда.
Именно поэтому получателям советуют заранее уточнять актуальную информацию непосредственно у представителей организаций или следить за официальными страницами фондов в соцсетях.
Во Львовской области действует благотворительная организация БО БФ "Каритас Львов УГКЦ", которая работает с ВПЛ и пенсионерами и оказывает им гуманитарную поддержку.
В фонде отмечают, что обращение принимают по контактному телефону, где можно узнать условия получения помощи, наличие бесплатных продуктов и возможные даты выдачи.
Отдельно работает Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов", охватывающий значительно более широкий круг получателей. Здесь поддержку могут получить дети, пенсионеры, женщины, ВПЛ, малообеспеченные и многодетные семьи.
Также в регионе работает Центр волонтерства "Корпорация добрых дел", который помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Для получения актуальной информации советуют предварительно связываться с представителями центра или следить за обновлениями на официальных страницах в социальных сетях.
Раздача бесплатных продуктов в данной организации во Львовской области является одним и видов поддержки и это происходит не постоянно. Чтобы не пропустить сообщение об имеющейся помощи – следует постоянно мониторить сообщения в соцсетях.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.