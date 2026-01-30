Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области остаются важным направлением поддержки социально уязвимых категорий населения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляются через ряд благотворительных и волонтерских организаций, работающих на территории региона и сотрудничающих с местными общинами, сообщает Politeka.

Помощь охватывает разные категории населения и зависит от имеющихся ресурсов, гуманитарных поставок и внутренних правил каждого фонда.

Именно поэтому получателям советуют заранее уточнять актуальную информацию непосредственно у представителей организаций или следить за официальными страницами фондов в соцсетях.

Во Львовской области действует благотворительная организация БО БФ "Каритас Львов УГКЦ", которая работает с ВПЛ и пенсионерами и оказывает им гуманитарную поддержку.

В фонде отмечают, что обращение принимают по контактному телефону, где можно узнать условия получения помощи, наличие бесплатных продуктов и возможные даты выдачи.

Отдельно работает Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов", охватывающий значительно более широкий круг получателей. Здесь поддержку могут получить дети, пенсионеры, женщины, ВПЛ, малообеспеченные и многодетные семьи.

Также в регионе работает Центр волонтерства "Корпорация добрых дел", который помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Для получения актуальной информации советуют предварительно связываться с представителями центра или следить за обновлениями на официальных страницах в социальных сетях.

Раздача бесплатных продуктов в данной организации во Львовской области является одним и видов поддержки и это происходит не постоянно. Чтобы не пропустить сообщение об имеющейся помощи – следует постоянно мониторить сообщения в соцсетях.

