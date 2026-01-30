Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області залишаються важливим напрямом підтримки для соціально вразливих категорій населення.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надаються через низку благодійних та волонтерських організацій, що працюють на території регіону та співпрацюють з місцевими громадами, повідомляє Politeka.

Допомога охоплює різні категорії населення і залежить від наявних ресурсів, гуманітарних поставок та внутрішніх правил кожного фонду.

Саме тому отримувачам радять заздалегідь уточнювати актуальну інформацію безпосередньо у представників організацій, або слідкувати за офіційними сторінками фондів у соцмережах.

У Львівській області діє благодійна організація БО БФ "Карітас Львів УГКЦ", яка працює з ВПО та пенсіонерами та надає їм гуманітарну підтримку.

У фонді зазначають, що звернення приймають за контактним телефоном, де можна дізнатися про умови отримання допомоги, наявність безкоштовних продуктів та можливі дати видачі.

Окремо працює Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів", який охоплює значно ширше коло отримувачів. Тут підтримку можуть отримати діти, пенсіонери, жінки, ВПО, малозабезпечені та багатодітні родини.

Також у регіоні працює Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ", який допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Для отримання актуальної інформації радять попередньо зв’язуватися з представниками центру, або стежити за оновленнями на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Роздача безкоштовних продуктів в даній організації у Львівській області є лише одним і видів підтримки і це відбуваюється не постійно. Щоб не пропустити повідомлення про наявну допомогу - варто постійно моніторити повідомлення у соцмережах.

