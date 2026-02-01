Планируемые масштабные плановые графики отключения света в Сумах на неделю со 2 по 8 февраля.

Графики отключения света в Сумах на неделю со 2 по 8 февраля будут действовать в отдельных населенных пунктах из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

Планируемые масштабные плановые графики отключения света в Сумах на неделю со 2 по 8 февраля, которые затронут значительное количество улиц в разных районах города. Такие ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях, а также в целях технического обслуживания оборудования.

02.02.2026 будут продолжаться ограничения из-за плановых работ в городе. Обесточение с 8 до 16 часов охватят следующие улицы:

Тыхориченська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

пер. Тыхориченськый — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Компресорна — 17, 20

Иподромна — 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 67

пер. Иподромный — 1, 2, 3, 4

Инстытутська — 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18/1, 18/2, 20

03.02.2026 также будут действовать дополнительные обесточивания по следующим адресам:

08:00–16:00:

ул. Роменська - 110

ул. Холодноярской брыгады - 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 24Р

ул. Ганнивська - 2, 4, 6

пров. Новый — 7

пров. Гайовый - 19

09:00–17:00:

ул. Братьев Крычевськых - 8, 13, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 39А, 41

ул. Герасыма Кондратьева - 98/5, 98/6, 104, 139, 143, 145/70

ул. Надъярна — 1

04.02.2026 будет выключено электричество с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Ганнивська — 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 2Г, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Степана Бандеры — 40

Магистратська — 12А

05.02.2026 произойдут ограничения с 9 до 17 часов. Они вводятся на следующих улицах:

Степана Бандеры — 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116

Демыденкивська — 49, 49/1, 49/3, 51, 52, 54, 56

Центральнои Рады — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 12/2, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27

Шкильна — 10

Олексы Грыщенка — 15

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

