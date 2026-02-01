Заплановані масштабні планові графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 2 по 8 лютого.

Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 2 по 8 лютого будуть діяти в окремих населених пунктах через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

Заплановані масштабні планові графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 2 по 8 лютого, які торкнуться значної кількості вулиць у різних районах міста. Такі обмеження вводяться у зв’язку з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на електромережах, а також з метою технічного обслуговування обладнання.

02.02.2026 будуть тривати обмеження через планові роботи в місті. Знеструмлення з 8 до 16 години охоплять такі вулиці:

Тихоріченська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

пров. Тихоріченський — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Компресорна — 17, 20

Іподромна — 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 67

пров. Іподромний — 1, 2, 3, 4

Інститутська — 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18/1, 18/2, 20

03.02.2026 також діютимуть додаткові знеструмлення за наступними адресами:

08:00–16:00:

вул. Роменська — 110

вул. Холодноярської бригади — 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 24Р

вул. Ганнівська — 2, 4, 6

пров. Новий — 7

пров. Гайовий — 19

09:00–17:00:

вул. Братів Кричевських — 8, 13, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 39А, 41

вул. Герасима Кондратьєва — 98/5, 98/6, 104, 139, 143, 145/70

вул. Над’ярна — 1

04.02.2026 буде вимкнено електрику з 9 до 17 години за наступними адресами:

Ганнівська — 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 2Г, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Степана Бандери — 40

Маґістратська — 12А

05.02.2026 стануться обмеження з 9 до 17 години. Вони вводяться на наступних вулицях:

Степана Бандери — 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116

Демиденківська — 49, 49/1, 49/3, 51, 52, 54, 56

Центральної Ради — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 12/2, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27

Шкільна — 10

Олекси Грищенка — 15

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

