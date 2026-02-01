Были сформированы подробные графики отключения света в Чернигове на неделю со 2 по 8 февраля.

Графики отключения света в Чернигове на неделю со 2 по 8 февраля охватят часть города из-за плановых работ энергетиков, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Чернігівобленерго".

Планируемые масштабные графики отключения света в Чернигове на неделю со 2 по 8 февраля, которые охватят значительное количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

02.02.2026 не будет электричества с 9 до 17 часов. Ограничения охватят следующие улицы:

Алексеева — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84

Васыля Будныка — 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А

Гетьмана Полуботка — 10, 128, 130

Глухивська — 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Городнянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Дмытра Самоквасова — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Добровольцив — 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

03.02.2026 ограничения вводятся с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Коцюбынського - 61, 63

Кукушка — 1

Леонида Каденюка - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21

Льотна - 3а, 30, 32, 33, 35

Льотный - 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 9, 11, 13

04.02.2026 не будет электричества с 9 до 17 часов. Обесточат следующие улицы:

Олександра Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 12, 12а, 14, 15

Олександра Тыщынського — 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 46б, 48, 49

Партызанськый — 32, 34, 35

Пласту — 2а, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32

Полуботка — 6, 10, 63, 73, 75, 77А, 77Б, 83, 84а, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108А, 118, 122а, 124, 124а, 126а, 126б, 128, 128а, 128б, 130, 130а

05.02.2026 электричество дополнительно выключат с 9 до 17 часов на улицах:

Федора Уманца - 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 4 45, 47, 2/61, 2/170

Юрия Мезенцева - 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Ягидна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Графики отключений "Чернігівобленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

