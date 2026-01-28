Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовой модели предприятия в соответствие с реальными затратами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области официально вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Обновление коснулось стоимости вывоза бытовых отходов, а также содержания жилищного фонда на территории региона.

Согласно обнародованным расчетам, для жителей частного сектора ежемесячная плата установлена ​​на уровне 37,50 гривен с одного человека. Для жителей многоквартирных домов сумма составляет 36,55 гривен на человека. Новые характеристики начали применяться автоматически с начала года.

В коммунальном предприятии «Менакоммунуслуга» объясняют, что корректировка стоимости обусловлена ​​рядом экономических факторов. Среди основных причин называют удорожание горючего, рост расходов на техническое обслуживание спецтехники, а также необходимость пересмотра уровня оплаты труда работников отрасли.

Представители местных властей отмечают, что такие изменения должны обеспечить стабильное функционирование системы обращения с отходами. По их словам, принятое решение позволяет поддерживать качество сервиса и избежать перебоев в предоставлении жилищно-коммунальных услуг, в частности, в условиях повышенной нагрузки.

Отдельно на последнем заседании городского совета депутаты рассмотрели социальные вопросы. Была утверждена программа финансовой поддержки граждан, чье жилье получило повреждения в результате боевых действий. В рамках государственной инициативы «Восстановление» один из заявителей получил 30 580 гривен для проведения восстановительных работ.

Жителям советуют заранее планировать ежемесячные платежи, следить за официальными сообщениями органов самоуправления и своевременно оплачивать счета.

Регулярная оплата помогает избежать задолженности, штрафных начислений и гарантирует непрерывную работу систем жизнеобеспечения, особенно в зимний период. Контроль расходов и осведомленность позволяют жителям сохранять стабильный доступ к сервисам и поддерживать надлежащее состояние жилищной инфраструктуры.

