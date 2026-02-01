Було сформовано детальні графіки відключення світла в Чернігові на тиждень з 2 по 8 лютого.

Графіки відключення світла у Чернігові на тиждень з 2 по 8 лютого охоплять частину міста через планові роботи енергетиків, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Заплановані масштабні графіки відключення світла в Чернігові на тиждень з 2 по 8 лютого, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

02.02.2026 не буде електрики з 9 до 17 години. Обмеження охоплять такі вулиці:

Алєксєєва — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84

Василя Будника — 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А

Гетьмана Полуботка — 10, 128, 130

Глухівська — 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Городнянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Дмитра Самоквасова — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Добровольців — 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

03.02.2026 обмеження вводяться з 9 до 17 години за наступними адресами:

Коцюбинського — 61, 63

Кукушанка — 1

Леоніда Каденюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а

Льотна — 3а, 30, 32, 33, 35

Льотний — 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 9, 11, 13

04.02.2026 не буде електрики з 9 до 17 години. Знеструмлять наступні вулиці:

Олександра Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 12, 12а, 14, 15

Олександра Тищинського — 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 46б, 48, 49

Партизанський — 32, 34, 35

Пласту — 2а, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32

Полуботка — 6, 10, 63, 73, 75, 77А, 77Б, 83, 84а, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108А, 118, 122а, 124, 124а, 126а, 126б, 128, 128а, 128б, 130, 130а

05.02.2026 електрику додатково вимкнуть з 9 до 17 години на вулицях:

Федора Уманця — 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 2/61, 2/170

Юрія Мезенцева — 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Ягідна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: як сильно зросли ціни.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: встановлено нові ціни.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни оголосили.