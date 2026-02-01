В связи с этим в Виннице утверждены графики отключения электроэнергии на неделю со 2 по 8 февраля.

Следует учесть дополнительные графики отключения света в Виннице на неделю со 2 по 8 февраля, планируя свою неделю, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Специалисты АО «Винницаоблэнерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В связи с этим в Виннице утверждены графики отключения электроэнергии на неделю со 2 по 8 февраля.

02.02.2026 года с 9 до 16 часов будут действовать дополнительные графики по ряду адресов:

Князив Кориатовычиы: 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 9, 11, 13, 13/1, 15, 19, 21, 21А, 23, 25, 27;

Академика Янгеля: 4;

Загородня: 8;

Кальныцька: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Коротка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 23, 23 32, 33, 33А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Лыповецька: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31;

Чернигивська: 1, 2, 2Б, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 3 42, 44;

Яремы: 16;

переулок Загородний: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

переулок Замиськый: 14;

переулок Короткый: 3, 3/1, 3А, 4, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

переулок Чернигивськый: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35;

проезд Лыповецькый: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11;

ул. Яблунева: 32 Б.

03.02.2026 года с 10:30 до 16:30 часов будут дополнительно выключать электричество по следующим адресам:

Князив Кориатовычив 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 9, 11, 13, 13/1, 15, 19, 21, 21А, 23, 25, 27;

Монастырська 2;

Алейхема 6, 7, 9, 11, 13;

переулок Князив Кориатовычив 3, 5, 5Б, 7.

04.02.2026 года с 10 до 16 часов обесточат часть улиц города. Обесточивание коснутся следующих улиц:

Князив Кориатовычив 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 9, 11, 13, 13/1, 15, 19, 21, 21А, 23, 25, 27;

Монастырська 2;

Алейхема 6, 7, 9, 11, 13;

переулок Князив Кориатовычив 3, 5, 5Б, 7.

06.02.2026 года с 10 до 16 часов не будет электричества из-за профилактических работ в сетях. Ограничения коснутся следующих улиц:

Генерала Грыгоренка 67;

Ивана Бойка 7, 9, 9А, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/17, 22, 22Б, 24, 25, 25А, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40;

Ивана Мыколайчука 29, 38А, 42, 44А, 44Б;

Келецька 12А;

Шевченка 24А;

переулок Наскризный 8, 12, 14/81, 17, 19, 21, 23, 23А

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: кто может рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: кто может оформить выплату в 2600 гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Винницкой области: кого зацепило поднятие тарифов.