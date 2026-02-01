У зв’язку з цим у Вінниці затверджено графіки відключення електроенергії на тиждень з 2 по 8 лютого.

Варто врахувати додаткові графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 2 по 8 лютого, плануючи свій тиждень, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Cпеціалісти АТ «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінниці затверджено графіки відключення електроенергії на тиждень з 2 по 8 лютого.

02.02.2026 року з 9 до 16 години будуть діяти додаткові графіки за низкою адрес:

Князів Коріатовичів: 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 9, 11, 13, 13/1, 15, 19, 21, 21А, 23, 25, 27;

Академіка Янгеля: 4;

Загородня: 8;

Кальницька: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Коротка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Липовецька: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31;

Чернігівська: 1, 2, 2Б, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

Яреми: 16;

провулок Загородній: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

провулок Заміський: 14;

провулок Короткий: 3, 3/1, 3А, 4, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

провулок Чернігівський: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

проїзд Липовецький: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11;

вул. Яблунева: 32 Б.

03.02.2026 року з 10:30 до 16:30 години будуть додатково вимикати електрику за наступними адресами:

Князів Коріатовичів 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 9, 11, 13, 13/1, 15, 19, 21, 21А, 23, 25, 27;

Монастирська 2;

Алейхема 6, 7, 9, 11, 13;

провулок Князів Коріатовичів 3, 5, 5Б, 7.

04.02.2026 року з 10 до 16 години знеструмлять частину вулиць міста. Знеструмлення торкнуться таких вулиць:

Князів Коріатовичів 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 9, 11, 13, 13/1, 15, 19, 21, 21А, 23, 25, 27;

Монастирська 2;

Алейхема 6, 7, 9, 11, 13;

провулок Князів Коріатовичів 3, 5, 5Б, 7

06.02.2026 року з 10 до 16 години не буде електрики через профілактичні роботи в мережах. Обмеження торкнуться наступних вулиць:

Генерала Григоренка 67;

Івана Бойка 7, 9, 9А, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/17, 22, 22Б, 24, 25, 25А, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40;

Івана Миколайчука 29, 38А, 42, 44А, 44Б;

Келецька 12А;

Шевченка 24А;

провулок Наскрізний 8, 12, 14/81, 17, 19, 21, 23, 23А

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

