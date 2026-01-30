Новый график движения поездов в Киев был введен для сообщения с Волынью на период, пока один из скоростных составов находится на ремонте.

Новый график движения поездов в Киев предусматривает курсирование нового временного пассажирского состава №197/198 из Луцка в столицу и обратно с остановкой в ​​Ровно, сообщает Politeka.

Как отметили в соцсетях Укрзализныци, этот пассажирский состав запустили на время, пока современный Интерсити находится на ремонте.

Новый график движения поездов в Киев предполагает, что состав Ковель-Киев отправляется из Луцка в 13:25 и прибывает в Киев в 22:02. Предусмотрена остановка в Ровно, что позволяет жителям города воспользоваться этим железнодорожным сообщением.

В обратном направлении экспресс отправляется из столицы в 7:56 и прибывает в Ровно в 15:11, после чего следует дальше по маршруту. В рамках этого рейса пассажирский состав также совершает остановки в Клеване и Здолбунове.

Новый график движения поездов в Киев позволяет временно компенсировать отсутствие скоростного сообщения и обеспечить стабильное курсирование в этом направлении.

Билеты на №197/198 стали доступны на сайте "Укрзализныци" с 30 января. Стоимость проезда стартует от 271 гривны в плацкартном вагоне и от 315 гривен в купе.

Пассажирам советуют заранее проверять наличие мест, поскольку маршрут востребован из-за ограниченного количества альтернативных вариантов доезда в столицу.

Кроме этого рейса, из Луцка до сердца страны можно добраться и составом Ужгород-Харьков, который считается самым дешевым вариантом, однако находится в пути дольше всего.

Также продолжает курсировать состав Ковель-Киев с отправлением из Луцка в 21:14 и Ровно в 22:26 и прибытием в столицу в 5:57. На территории Ровенской области этот рейс дополнительно останавливается в Остроге.

