Новий графік руху поїздів до Києва запровадили для сполучення з Волинню на період, поки один із швидкісних складів перебуває на ремонті.

Новий графік руху поїздів до Києва передбачає курсування нового тимчасового пасажирського складу №197/198 з Луцька до столиці та у зворотному напрямку із зупинкою в Рівному, повідомляє Politeka.

Як зазначили в соцмережах Укрзалізниці, цей пасажирський склад запустили на час, поки сучасний Інтерсіті перебуває на ремонті.

Новий графік руху поїздів до Києва передбачає, що склад Ковель-Київ вирушає з Луцька о 13:25 та прибуває до Києва о 22:02. Передбачена зупинка в Рівному, що дає можливість мешканцям міста скористатися цим залізничним сполученням.

У зворотному напрямку експрес відправляється зі столиці о 7:56 та прибуває до Рівного о 15:11, після чого прямує далі за маршрутом. У межах цього рейсу пасажирський склад також здійснює зупинки в Клевані та Здолбунові.

Новий графік руху поїздів до Києва дозволяє тимчасово компенсувати відсутність швидкісного сполучення та забезпечити стабільне курсування у цьому напрямку.

Квитки на №197/198 стали доступні на сайті Укрзалізниці з 30 січня. Вартість проїзду стартує від 271 гривні у плацкартному вагоні та від 315 гривень у купе.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти наявність місць, оскільки маршрут користується попитом через обмежену кількість альтернативних варіантів доїзду до столиці.

Окрім цього рейсу, з Луцька до серця країни можна дістатися і потягом Ужгород-Харків, який вважається найдешевшим варіантом, проте перебуває в дорозі найдовше.

Також продовжує курсувати склад Ковель-Київ із відправленням з Луцька о 21:14 та з Рівного о 22:26 й прибуттям до столиці о 5:57. На території Рівненської області цей рейс додатково зупиняється в Острозі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.