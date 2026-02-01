Составлены графики отключения света на неделю со 2 по 8 февраля в Черкасской области.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю со 2 по 8 февраля будут продолжаться в части региона из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредил Шполянский филиал «Черкассыоблэнерго».

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света на неделю со 2 по 8 февраля в Черкасской области.

Шполянский филиал ПАО «Черкассыоблэнерго» предупреждает об отключении электроэнергии в общине.

2 февраля 2026 года с 08:00 до 17:00

с. Бурты – ул. Покровська, Вышнева (в том числе помещение бывшей начальной школы)

с. Крымки – ул. Толмацька

3 февраля 2026 года с 08:00 до 17:00

с. Сигнаивка - ул. Богдана Хмельныцького, Героев Майдана (район магазина «Ромашка»)

4 февраля 2026 года с 08:00 до 17:00

с. Васылькив - ул. Е. Лысенка (центр и район креста), пер. Вышневый, ул. Набережна, ул. Прохорова Д.

Без электроэнергии временно останутся: Васильковский старостат, магазины в центре села, филиал с. Васильков КЗ «Центр культуры и досуга».

5 февраля 2026 года с 08:00 до 17:00

г. Шпола – ул. Лебедынська, Олександра Кондратюка, Добродийна, Иванивська (в том числе КЗ «Шполянский академический лицей «Джерело» Черкасского областного совета)

6 февраля 2026 года с 08:00 до 16:00

с. Сыгнаивка - ул. Школьная, Независимость, Новые Луки, Полевая. Под отключение попадут: отделения «Новой почты», магазины «Крамница», «Квиточка», «Экономка», «Грядка», аптека, контора ЛНЗ, Сигнаевский старостат, ФАП, Укрпошта, кафе «Шынок».

с 08:00 до 17:00

г. Шпола – ул. Нескореных, С. Кожумякы, Дружбы

