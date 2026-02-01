Складено графіки відключення світла на тиждень з 2 по 8 лютого в Черкаській області.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 2 по 8 лютого триватимуть у частині регіону через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Шполянська філія «Черкасиобленерго».

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла на тиждень з 2 по 8 лютого в Черкаській області.

Шполянська філія ПАТ «Черкасиобленерго» попереджає про відключення електроенергії в громаді.

2 лютого 2026 року з 08:00 до 17:00

с. Бурти — вул. Покровська, Вишнева (зокрема приміщення колишньої початкової школи)

с. Кримки — вул. Товмацька

3 лютого 2026 року з 08:00 до 17:00

с. Сигнаївка — вул. Богдана Хмельницького, Героїв Майдану (район магазину «Ромашка»)

4 лютого 2026 року з 08:00 до 17:00

с. Васильків — вул. Є. Лисенка (центр і район хреста), пров. Вишневий, вул. Набережна, вул. Прохорова Д.

Без електроенергії тимчасово залишаться: Васильківський старостат, магазини в центрі села, філія с. Васильків КЗ «Центр культури та дозвілля».

5 лютого 2026 року з 08:00 до 17:00

м. Шпола — вул. Лебединська, Олександра Кондратюка, Добродійна, Іванівська (у тому числі КЗ «Шполянський академічний ліцей Джерело» Черкаської обласної ради)

6 лютого 2026 року з 08:00 до 16:00

с. Сигнаївка — вул. Шкільна, Незалежності, Нові Луки, Польова. Під відключення потраплять: відділення «Нової пошти», магазини «Крамниця», «Квіточка», «Економка», «Грядка», аптека, контора ЛНЗ, Сигнаївський старостат, ФАП, Укрпошта, кафе «Шинок».

з 08:00 до 17:00

м. Шпола — вул. Нескорених, С. Кожум’яки, Дружби

