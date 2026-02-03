Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області стає спражнім рятувальним колом для тих громадян, які були змушені залишити свій дім через війну.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області можна відшукати за допомогою сайту "Допомагай", де публікують перевірені оголошення від людей, готових надати тимчасовий прихисток, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області наразі представлене кількома пропозиціями у Харкові та населених пунктах району, які розраховані на різні категорії людей та різний термін проживання.

Платформа "Допомагай" працює як сервіс пошуку даху над головою у відносно безпечних містах України або за кордоном.

До прикладу, у селищі Бабаї є можливість проживання у приватному будинку на вулиці Малинова. Дім пропонують на будь-який термін для будь-кого, зокрема для людей із домашніми тваринами.

У будинку є дві кімнати, придатні для проживання, кухня, газ і вода. Раніше тут мешкала літня жінка, тому власники зазначають, що капітального ремонту немає і стан будинку простий.

Туалет розташований на вулиці, ванної кімнати немає. Також на території є велика земельна ділянка, погріб і сарай. Поруч знаходяться ліс і озеро, а відстань до міста становить 12 кілометрів. Кількість місць у цьому будинку обмежена трьома.

Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО у Харківській області є безпосередньо в Харкові за адресою Деревʼянка. Йдеться про квартиру у хорошому стані з усіма необхідними умовами для проживання.

Також у Харкові на вулиці Салтівське шосе пропонують окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Житло надають для порядної жінки за умови допомоги літній бабусі, яка проживає в іншій кімнаті та не є лежачою.

