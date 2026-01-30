Подорожание проезда в Кировоградской области стало неприятной новостью для многих жителей одного из городов.

Подорожание проезда в Кировоградской области касается как городского, так и пригородного автобусного сообщения, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Кировоградской области было утверждено исполнительным комитетом Александрийского городского совета 29 января. Об этом идет речь на официальном сайте городского совета.

Согласно решению исполкома, предельный тариф на перевозку в пределах города установили на уровне 15 гривен. На маршрутах № 81/2, 81/3 и 81/4, следующих в поселок Александрийский, стоимость повысили до 20 гривен.

Начальник управления экономики Ростислав Черевашко пояснил, что перевозчики подавали расчеты с более высокими тарифами, более 19 гривен в пределах города и 27 гривен в поселок.

После проверки пассажиропотока и экономических обоснований комиссия рекомендовала снизить показатели до 15,95 грн. и 21,30 грн. соответственно, а исполком утвердил тарифы 15 грн. и 20 грн. для всех пассажиров.

Мэр Сергей Кузьменко во время обсуждения отметил, что город почти четыре года работал в неизменном тарифном режиме.

За это время значительно возросли расходы перевозчиков на горючее, запчасти и оплату труда, что оказывает непосредственное влияние на возможность поддерживать транспортные средства в надлежащем состоянии.

Специалисты управления экономики подчеркивают, что подорожание проезда в Кировоградской области было принято после детального анализа финансовых потребностей перевозчиков и состояния пассажиропотока.

Все изменения вступят в силу 9 февраля, поэтому жителям Александрии и окрестных поселков советуют планировать поездки заранее и учитывать новую стоимость билета.

